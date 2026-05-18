धान से टमाटर तक का सफर! ड्रिप सिंचाई और ग्राफ्टिंग से बदली खेती की तस्वीर, जानें मीना पटेल की सफलता की कहानी

Women Farmer Success Story: मीना पटेल ने पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यानिकी खेती अपनाई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और वे अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं व किसानों के लिए प्रेरणा बन गईं। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बरनाईदादर गांव की रहने वाली मीना पटेल की यह सफलता दिखाती है कि सही तकनीक, योजना और मार्गदर्शन से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ग्राफ्टेड टमाटर जैसी उन्नत फसलों की ओर कदम बढ़ाया, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हुई। उनकी कहानी ग्रामीण कृषि में नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।