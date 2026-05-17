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करियर की अंधी दौड़ और टूटते दिल का दर्द? 15-24 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ प्रॉबल्म्स से जूझ रहे आपके बच्चे

Youth Depression: देश में सिर्फ गर्मी का पारा नहीं बल्कि युवाओं में मानसिक तनाव का ग्राफ भी तेजी से चढ़ रहा है। एक अकेले ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में ओपीडी में 20 फीसदी तक मरीज बढ़े हैं। इनमें बड़ी संख्या 24 साल की उम्र के आसपास के युवाओं की है। ये वे युवा हैं, जो ब्रेकअप, लव अफेयर या परीक्षा का पैनिक प्रेशर झेल रहे हैं। जानिए क्या कहते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आंकडे़

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ग्वालियर

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Sanjana Kumar

May 17, 2026

Youth Depression in India

Youth Depression in India (AI Generated Creative)

Youth Depression in India: मानसिक आरोग्यशाला में सिर्फ गर्मी का पारा ही नहीं, बल्कि युवाओं के मानसिक तनाव का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में 20 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है और इन नए आंकड़ों ने एक चौंकाने वाली हकीकत सामने ला दी है। आज की युवा पीढ़ी में लव अफेयर का टूटना और प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव ही उनके डिप्रेशन और एंग्जायटी (Youth Depression in India) का सबसे बड़ा ट्रिगर बन रहा है। हर दिन ओपीडी में आने वाले कुल मरीजों में से 20 प्रतिशत से अधिक लोग इन्हीं कारणों से मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं।

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