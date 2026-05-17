करियर की अंधी दौड़ और टूटते दिल का दर्द? 15-24 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ प्रॉबल्म्स से जूझ रहे आपके बच्चे

Youth Depression in India (AI Generated Creative)
Youth Depression in India: मानसिक आरोग्यशाला में सिर्फ गर्मी का पारा ही नहीं, बल्कि युवाओं के मानसिक तनाव का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में 20 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है और इन नए आंकड़ों ने एक चौंकाने वाली हकीकत सामने ला दी है। आज की युवा पीढ़ी में लव अफेयर का टूटना और प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव ही उनके डिप्रेशन और एंग्जायटी (Youth Depression in India) का सबसे बड़ा ट्रिगर बन रहा है। हर दिन ओपीडी में आने वाले कुल मरीजों में से 20 प्रतिशत से अधिक लोग इन्हीं कारणों से मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग