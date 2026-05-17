अमित शाह ने किया नक्सलवाद खत्म होने का दावा, मगर बस्तर में 30 हजार जवानों के बीच कदम-कदम पर मौत का खतरा, जानें कैसे

अमित शाह के दावे के बाद भी बस्तर में जारी है नक्सलियों का खतरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर@आकाश मिश्रा। Naxal News: बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की आधिकारिक घोषणा भले ही 31 मार्च 2026 को कर दी गई हो, लेकिन चार दशकों के दौरान नक्सलियों द्वारा खड़े किए गए दुनिया के सबसे घातक ‘अंडरग्राउंड साम्राज्य’ का खतरा अब भी बरकरार है। घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ों के नीचे छिपा यह भूमिगत नेटवर्क आज भी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए बस्तर के सात जिलों में देश का सबसे बड़ा और जटिल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 30 हजार से अधिक जवान जुटे हुए हैं।
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