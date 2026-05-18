ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह पर 10 हजार का इनाम घोषित, अग्रिम जमानत भी नहीं मिली

समर्थ के वकील ने कोर्ट में बताया गया कि 17 अप्रैल 2026 को ट्विशा को पता चला की वह गर्भवती है। समर्थ की तरफ से बताया गया की वह काफी समय से मानसिक तनाव में थी। वह प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी चीजों को लेकर परेशान थी। 30 अप्रैल ट्विशा को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया जहां उसे दवाइयां दी गई। इसके बाद ट्विशा को 7 मई के दिन एक क्लिनिक में मेडिकल जांच के साथ काउंसलिंग भी कराई गई। इसके बाद समर्थ के वकील ने घटना वाले दिन का उल्लेख किया। कोर्ट में बताया गया कि आत्महत्या करने से पहले ट्विशा और समर्थ सामान्य रूप से बाहर गए थे। वह पूरे दिन साथ में घूमे और इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बनी।