Twisha Sharma Case: पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Twisha Sharma Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाली रिटायर्ड जज की बहू और पूर्व मिस पुणे (Miss Pune) का खिताब जितने वाली ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मृतका ट्विशा के मायके वालों ने रविवार को सीएम हाउस के पास विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई है। अब इस मामले में नया और बड़ा खुलासा किया गया है। Twisha Sharma की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है। इसी को लेकर ट्विशा के परिजन दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने शव लेने से भी इंकार कर दिया है। इसकी वजह से छह दिन बाद भी ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। (mp news)