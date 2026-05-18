एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 45 डिग्री पार हुआ, अगले 4 दिन और बिगड़ेंगे हालात

Severe Heatwave :मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि, सूबे के कई जिलों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौजूदा अपडेट के अनुसार, प्रदेश के लगभग आधा हिस्सा लू की चपेट में है। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसी के साथ लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलने की अपील देते हुए ज्यादा से ज्यादा पानी समेत अन्य प्राकृतिक तरल पदार्थ पीने की सलाह दी है।