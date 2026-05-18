भोपाल में कई प्रमुख ट्रेनों की आवाजाही बंद, रेलवे ने बदल दिए रूट

Bhopal Trains- समर सीजन के कारण ट्रेनों में जबर्दस्त भीड़ चल रही है। लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने उनकी समस्याएं कम करने की बजाए दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। 27 मई तक कई प्रमुख ट्रेनें भोपाल मंडल से नहीं गुजरेंगी। रेलवे ने इनके रूट बदल दिए हैं। ट्रैक मेंटनेंस के कारण यह निर्णय लिया गया है। यूपी जाने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। हालांकि यह अस्थायी बदलाव है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सफर शुरु करने के पहले ही जानकारी लेने की सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार रूट बदलने के साथ ही कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव भी प्रभावित हो सकता है।