एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच 20 मंत्रियों की पेशी, सत्ता- संगठन ने किया तलब

MP BJP- एमपी में बीजेपी की मोहन यादव सरकार के मंत्रियों के कामकाज की वन-टू-वन समीक्षा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत 20 मंत्रियों ने रविवार को विभाग और प्रभार के जिलों का रिपोर्ट कार्ड सत्ता- संगठन के सामने पेश किया। सबसे पहले शुक्ल ने अपना लेखा- जोखा पेश किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, सीएम डॉ. मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 60 सवालों में से खासकर प्रभार के जिलों में किए दौरे, रात्रि विश्राम आदि के बारे में पूछा। राज्य के बाकी मंत्रियों की 'पेशी' सोमवार को होगी। बता दें कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है जिसमें समीक्षा बैठक में सामने आई मंत्रियों की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि प्रदेश संगठन इससे इंकार कर रहा है।