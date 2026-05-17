पड़ोसी से बात करते समय तीसरी मंजिल से गिरी महिला, मौत

निशातपुरा थाना क्षेत्र की संजीव नगर कॉलोनी में रहने वाले वेटनरी डॉक्टर विनोद शुक्ला की पत्नी संध्या शुक्ला (48 वर्ष) की घर की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है, बताया गया है कि संध्या तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर पड़ोसी से बात कर रही थी इसी दौरान अचानक नीचे गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।