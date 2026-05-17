एमपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, 44 डिग्री पार हुआ पारा, कई शहरों में चलेगी लू

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूबे के अंतर्गत आने वाले भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर संभाग भी तेज गर्मी की चपेट में रहेंगे। इसी के साथ - साथ भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी में भी गर्म हवाओं का खासा असर देखने को मिल सकेगा रहेगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में पड़ी गर्मी के प्रभाव की भी एक जानकारी सामने आई है। यहां गर्मी का असर इतना ज्यादा रहा कि, लोगों के मोबाइल फोन तक बंद होने लगे।