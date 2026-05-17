एमपी को बारिश से पहले मिलेंगे दो नए हाईवे, महाराष्ट्र तक कनेक्टिविटी होगी फास्ट

झिरी से शाहपुर वाले मार्ग पर मोहना और ताप्ती पुल बनकर तैयार है, इस पर एप्रोच रोड भी तैयार हो गया, लेकिन अभी इसे आमजन के लिए नहीं खोला गया है। कंपनी के वाहन इस पर से आवागमन कर रहे हैं। निंबोला के पास रेलवे लाइन पर ब्रिज बनना है, जो रेलवे इस पर काम करेगा। एनएचएआई के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट विभाग इसे जून एंडिंग तक पूरा होने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी काम की स्थिति देखकर अगस्त 2026 तक होना मश्किल दिख रहा है।