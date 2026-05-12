बुरहानपुर की नर्सें मरीजों के लिए बन रही जीवनदाता, रक्तदान से बचा रहे जिंदागियां

जिला अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर प्रीति थॉमस ने 10 बार से अधिक रक्तदान किया है। हर समय रक्तदान के लिए तैयार रही है। बी पॉजिटिव ब्लक गु्रप होने से इमरजेंसी के समय स्टाफ के लोग उन्हे याद करते है। एक फोन कॉल पर ब्लड बैंक पहुुंचकर रक्तदान करने के साथ संबंधित मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर ध्यान भी रखती है। प्रीति थॉमस ने गर्भवतियों को रक्त के लिए परेशान होता देखकर रक्त देने की शुरूआत की थी। रक्तदान कर वे केवल एक मरीज की जान ही नहीं बचातीं, बल्कि एक परिवार को टूटने से भी बचाती हैं। गर्भवती महिला के लिए रक्त की कमी मां और शिशु दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। ऐसे में वे तुरंत मदद के लिए तैयार रहती हैं।