अमीर उद्दीन पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 से अधिक साल का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक पत्रिका स्ट्रिंगर रिपोर्टर से की और इसके बाद राज एक्सप्रेस बुरहानपुर जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में सिटी रिपोर्टर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्तमान में बुरहानपुर पत्रिका सिटी रिपोर्टर के साथ डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां जिलेभर की खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार खंडवा से एमएजे की परीक्षा शुरू की। विशेष रुचि प्रशासन, चुनाव, सामाजिक सरोकारों, राजनीति सहित सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग में है। क्योंकि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनहित की आवाज़ को मजबूती देना और सत्ता से जवाबदेही तय करना है। निष्पक्षता, विश्वसनीयता और नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक, संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मूल रूप से बुरहानपुर (एमपी) के निवासी अमीर उद्दीन बुरहानपुर-खंडवा पत्रिका संस्करण में प्रिंट, डिजिटल और पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने अनुभव से एक भरोसेमंद पत्रकार के रूप में पहचान बनाई है। संपर्क करने के लिए ईमेल करें: ( )