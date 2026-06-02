रिहायशी क्षेत्र में चल रहे गोदाम, कारखानें, घनी आबादी के बीच बारूद का ढेर



पत्रिका टीम ने शहर के अलग,अलग रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वे किया। जिसमें देखा गया कि घनी आबादी वाली बस्तियों में गोदाम,कारखानें,फैक्ट्रियां लगी है। जबकि आसपास प्लास्टिक सहित खाद्य पदार्थ के सामान के गोदाम बने है। कही गोदाम ऐसे भवनो में संचालित हो रहे है जो रहवासी भवन होने के बाद भी इसका उपयोग कमर्शियल रूप में किया जा रहा है। लोहार मंडी में रस्सी गोदाम पर हुई आग की घटना के बाद अब निगम प्रशासन शहर के सभी 48 वार्डों में सर्वे कर बस्तियों में संचालित गोदाम, कारखानों को बंद करने की बात कह रहा है।