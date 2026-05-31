बुरहानपुर में दो मंजिला रस्सी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख

आग की ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरु किया गया। आग की भयावहता को देखते हुए, कई दमकल गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास करती रहीं। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि उन्हें नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दमकल कर्मियों और पुलिस की मदद से सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के करीब 10 मकानों को खाली कराया गया है। वहीं, खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी था। अबतक करीब दमकल के 20 वाहन मौके पर पहुंच चुके हैं।