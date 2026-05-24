एमपी टूरिज्म को नई रफ्तार, असीरगढ़ किले पर नाइट स्टे और एप्रोच रोड की तैयारी

जिले के कई पर्यटन स्थल केंद्रीय पुरातत्व विभाग और राज्य पर्यटन निगम के अधीन आते हैं, जबकि कुछ स्थल अभी किसी विभाग में शामिल ही नहीं हैं। प्रशासन सभी स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रशासन का मानना है कि, इस योजना के जरिए जिले को नई पर्यटन पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी।