MP में मानसून की धमाकेदार एंट्री, 33 जिलों तेज बारिश का अलर्ट, बुराहनपुर का महाराष्ट्र से टूटा संपर्क

Burhanpur Weather- मध्य प्रदेश में मानसून ने बुरहानपुर के रास्ते धमाकेदार एंट्री मार ली है। बुरहानपुर शहर में इससे पहली बारिश में ही शहर को तरबतर कर ​दिया। मौसम विभाग ने 33 जिलों में तेज आंधी-बारिश (Heavy Rain Alert) की संभावना जताई है। 6 घंटे की बारिश में तीन घंटे झमाझम पानी गिरने से प्रमुख चौराहें-सड़कें जलमग्न हो गए। आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों में घरों और गोदामों में पानी पहुंच गया। वहीं नदी, नालों में बाढ़ आने से बहादरपुर रोड की पुलिया डूब गई, जिससे महाराष्ट्र का रास्ता बंद होने एक दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। हालांकि बारिश ने निगम की सफाई व्यवस्था और नाला चैनलाइजेशन सिस्टम की पोल भी खोल दी।