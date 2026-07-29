Burhanpur news: हाई सिक्योरिटी नंबर के बिना नहीं मिलेगी ऑनलाइन सेवा, विभाग तैयार कर रहा लिस्ट

Burhanpur news: यदि आपके वाहन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी है, तो अब संभल जाइए। बुरहानपुर परिवहन विभाग शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और वाहनों की सुरक्षा पहचान सुनिश्चित करने के लिए लिस्टिंग की तैयारी में है। शहर में ऐसे करीब 25 हजार से ज्यादा वाहन है, जो एक अप्रेल 2019 के पहले के हैं। अब तक बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहन मालिक आसानी से बच निकलते थे, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण ऑनलाइन चालान भी उन तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी। नियम तोड़ने वाले इन वाहनों की सूची परिवहन विभाग मांगेगा। जहां विभाग इन्हें ब्लैक लिस्ट कर देगा।