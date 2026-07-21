दिल्ली में राहुल गांधी गिरफ्तार, बुरहानपुर में सड़क पर उतरी कांग्रेस, नारेबाजी कर किया प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टांक ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और छात्र दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। यह कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली की घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का यह विरोध जारी रहेगा।