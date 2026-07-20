21 साल बाद अगस्त से नीमच, रतलाम, शाजापुर रूट पर दौड़ेगी सरकारी ई-बसें, यात्रियों को राहत

सरकारी परिवहन की बसें होने से यात्रियों को किराया कम लेगा। समय एवं रूट निर्धारित होने से बसें तय स्थान पर ही ठहरेगी। लोकेशन डिवाइस से लगातार निगरानी होगी। यह सेवा दूरदराज के बड़े शहरों को भी बुरहानपुर से जोड़ेगी। साधारण से लेकर एसी सुपर लग्जरी तक की विभिन्न श्रेणियां शामिल है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बसों की लाइव लोकेशन हर 5 से 10 सेकंड में कमांड सेंटर को मिलेगी। यात्री मोबाइल एप के माध्यम से बसों की लोकेशन, समय सारिणी और बस स्टैंड पर पहुंचने की जानकारी ले सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट मिलेगा, जिससे किराए में पारदर्शिता रहेगी। यात्री मोबाइल ऐप व वेबसाइट के जरिए शिकायतें व सुझाव भी देंगे।