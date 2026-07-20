20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

बुरहानपुर

21 साल बाद अगस्त से नीमच, रतलाम, शाजापुर रूट पर दौड़ेगी सरकारी ई-बसें, यात्रियों को राहत

Government buses: बुरहानपुर में फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अगस्त से शुरू होगा संचालन।
2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Jul 20, 2026

Government buses in mp: कई रूटों पर चलेंगी बसें (Photo Source: AI Image)

Government buses in mp: कई रूटों पर चलेंगी बसें (Photo Source: AI Image)

Government buses in mp: एमपी के बुरहानपुर जिले से 21 साल बाद फिर से सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में जिले से तीन रूट नीमच, रतलाम, शाजापुर प्रस्तावित किए गए है। संभावित अगस्त माह से सरकारी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सभी ई-बसें होने से शहर में अलग से बस टर्मिनल तैयार होगा, जहां पर बसों का चार्जिग पाइंट तैयार होने के साथ यात्रियों की बैठक, टिकट से लेकर अन्य सुविधाएं होगी। दरअसल राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद प्रदेश सहित जिले में निजी ट्रेवल्स की बसों का संचालन इंटर स्टेट और इंटरसिटी में हो रहा है।

यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलने से लेकर अधिक किराया वसूली की शिकायतें होने पर लंबे समय से राज्य सरकार की बसों का संचालन करने की मांग उठ रही थी। प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत परिवहन विभाग और निजी बस संचालक पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बसें शुरू कर रही है। जिले के सबसे व्यर्थ रूट पर पहले चरण में नई बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है।

इस रूट पर दौड़ेगी बसें

पहले चरण में तीन इंटरसिटी बसें चलेगी। पहल बस 473 किलो मीटर बुरहानपुर से नीचम जाएंगी जो सनावद, इंदौर, देवास, उज्जैन, जावरा, मंदसौर से गुजरेगी। दूसरी बस 309 किलो मीटर तक बुरहानपुर से रतलाम रूट पर चलेगी। जिसमें देशगांव, बड़वाह, डॉ. अंबेडकर नगर, बदनावर से गुजरेगी। इस तरह तीसरी बस 275 किलो मीटर तक चलेगी। यह बस देशगांव, बड़वाह, इंदौर, देवास, मक्सी से गुजरेंगी।

ई-बस में यह रहेगी सुविधा

सरकारी परिवहन की बसें होने से यात्रियों को किराया कम लेगा। समय एवं रूट निर्धारित होने से बसें तय स्थान पर ही ठहरेगी। लोकेशन डिवाइस से लगातार निगरानी होगी। यह सेवा दूरदराज के बड़े शहरों को भी बुरहानपुर से जोड़ेगी। साधारण से लेकर एसी सुपर लग्जरी तक की विभिन्न श्रेणियां शामिल है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बसों की लाइव लोकेशन हर 5 से 10 सेकंड में कमांड सेंटर को मिलेगी। यात्री मोबाइल एप के माध्यम से बसों की लोकेशन, समय सारिणी और बस स्टैंड पर पहुंचने की जानकारी ले सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट मिलेगा, जिससे किराए में पारदर्शिता रहेगी। यात्री मोबाइल ऐप व वेबसाइट के जरिए शिकायतें व सुझाव भी देंगे।

बस टर्मिनल बनेगा, प्रशासन देगा जगह

सरकारी ई बसों का संचालन शुरू होने से शहर में बसों के लिए अलग से बस टर्मिनल बनेगा। यहां पर बिजली के साथ सोलर प्लांट से भी बसों की चर्जिंग की व्यवस्था होगी। इसलिए प्रशासन द्वारा शहर के मध्य एवं सुरक्षित जगह पर बस टर्मिनल बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। इसलिए सरकार ने एआईसीटीएल और परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी है। स्टेटलेवल से ही बसों के संचालन के लिए रूट तय हुए है। ई बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।

सीएम सुगम परिवहन सेवा में स्टेट लेवल से ही बसों के संचालन के लिए रूट तय हुए है। एआईसीटीएल, परिवहन विभाग नोडल है, शहर में बस टर्मिनल बनना है जिसकी कार्रवाई चल रही है. सभी ई बसें होने से चर्जिंग पाइंट बनेंगे।- संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त ननि

Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

ये भी पढ़ें
Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 05:51 pm

Published on:

20 Jul 2026 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / 21 साल बाद अगस्त से नीमच, रतलाम, शाजापुर रूट पर दौड़ेगी सरकारी ई-बसें, यात्रियों को राहत

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में मानसून की एंट्री, 33 जिलों तेज बारिश का अलर्ट, बुराहनपुर का महाराष्ट्र से टूटा संपर्क

MP Monsoon Update Heavy Rain Alert in 33 districts Burhanpur Weather
बुरहानपुर

बुरहानपुर के पहले IPS अफसर को ‘लद्दाख’ में बड़ी जिम्मेदारी, शहर में खुशी

Burhanpur first IPS Anand Jain new posting DGP Ladakh
बुरहानपुर

एक जुलाई से लागू होगा वीबी-जीरामजी अधिनियम, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार, जानें क्या खास?

VB GRAMG Scheme
बुरहानपुर

बुरहानपुर की धरा पर दफन थीं मुमताज, आगरा में अमर हुआ प्रेम का इतिहास

Begum Mumtaz Death Anniversary
बुरहानपुर

बुरहानपुर में भाजपा MLA के लगे ‘विधायक लापता’ लिखे पोस्टर, मचा हड़कंप

mp news BJP MLA Missing posters put up in Burhanpur creates political stir
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.