Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

सीएमएचओ के निर्देशन में वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से पीएमश्री एयर एम्बुलेंस से बच्ची को 1 जुलाई की रात अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर भेजा गया था। पिता का आरोप है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से बच्ची को किराए की एंबुलेंस से हॉस्पिटल तक ले गए, यहां तीन दिन उसे वेंटीलेटर पर रखने के बाद उसकी सांसे थम गई। हमारे घर में पहले बच्चे की खुशियां मातम में बदल गई, जैसे-तैसे बच्ची का शव वापस त्योंदा लाए। बच्ची का हृदय का उपचार आयुष्मान योजना से निःशुल्क हुआ लेकिन प्रशासनिक उदासीनता से दो एंबुलेंस का 25 हजार रुपए खर्च परिवार पर भारी पड़ गया।