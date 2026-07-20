20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

Death of innocent Avni: गंभीर हृदय रोग से जूझ रही ढाई माह की मासूम अवनी की अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।
2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Astha Awasthi

Jul 20, 2026

Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)

Death of innocent Avni:मासूम अवनी की मौत (Photo Source - Patrika)

Vidisha news: घर में आई लक्ष्मी जी से पूरा परिवार खुश था। पहले बच्चे की खुशियों से घर का माहौल चहक उठा था लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां सिर्फ थोड़े दिन की ही है। बच्ची के पापा का कहना है कि घर की 'खुशियां मातम में बदल गई है। गंभीर हृदय संबंधी बीमारी के चलते पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए मध्यप्रदेश के विदिशा से अहमदाबाद लगभग 663 किमी. दूर गई ढाई माह की मासूम अवनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिससे परिवार में पहले बच्चे की खुशियां मातम में बदल गई।

पिता ने प्रशासनिक व्यवस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए है। त्योंदा निवासी वीरू कुशवाह ने 29 जून को बच्ची के इलाज में सहायता के लिए जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) पहुंचे थे। चिकित्सकीय दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि बच्ची को तुरंत विशेषज्ञ उपचार चाहिए।

वेंटीलेटर पर थम गई सांसे

सीएमएचओ के निर्देशन में वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से पीएमश्री एयर एम्बुलेंस से बच्ची को 1 जुलाई की रात अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर भेजा गया था। पिता का आरोप है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से बच्ची को किराए की एंबुलेंस से हॉस्पिटल तक ले गए, यहां तीन दिन उसे वेंटीलेटर पर रखने के बाद उसकी सांसे थम गई। हमारे घर में पहले बच्चे की खुशियां मातम में बदल गई, जैसे-तैसे बच्ची का शव वापस त्योंदा लाए। बच्ची का हृदय का उपचार आयुष्मान योजना से निःशुल्क हुआ लेकिन प्रशासनिक उदासीनता से दो एंबुलेंस का 25 हजार रुपए खर्च परिवार पर भारी पड़ गया।

बच्ची के दिल में था छेद

जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ था। जहां उसका वजन 2 किलो 400 ग्राम था। 8 माह के गर्भ के दौरान बच्ची के दिल में छेद होने की जानकारी लगी थी। बच्ची 4 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती रही, फिर हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था।

1 जुलाई को अहमदाबाद में बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया गया था, लेकिन उसकी स्थिति और बिगड़ती गई। माता-पिता को अहमदाबाद पहुंचने से उम्मीद जगी थी कि बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन तीसरे दिन बच्ची की मौत हो गई। एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचने और हॉस्पिटल से त्योंदा आने तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। करीब 25 से 30 हजार रुपए निजी खर्च हुआ। बच्ची के पिता का कहना है कि हमें प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए।

परिजनों को मिले मदद

बच्ची को गंभीर हालत में शासन की योजना पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत अहमदाबाद भेजा गया था, वहां बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई, उसके शव को वापस लाने में असुविधा तो हुई है। शासन की ओर से बच्ची के परिजनों की जो भी संभव मदद होगी वह की जाएगी।- डॉ रामहित कुमार, सीएमएचओ, विदिशा

भोपाल-लखनऊ के बीच दोड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द जारी होगा शेड्यूल

ये भी पढ़ें
Vande Bharat Express: 8 घंटे में ही पूरा होगा सफर (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 02:00 pm

Published on:

20 Jul 2026 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Vidisha news: 663 किमी. दूर जाकर सबको रूला गई अवनी, पापा बोले- ‘खुशियां मातम में बदल गई…’,

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Madrasa Teacher: मदरसे में लेडी टीचर से ज्यादती, विदिशा में 3 मौलवी गिरफ्तार

vidisha
विदिशा

ASP Prashant Chaubey: एमपी में नशे की पुड़िया के साथ विदिशा ASP प्रशांत चौबे का वीडियो वायरल

vidisha
विदिशा

Cobra in Scooty Dickey: स्कूटी की डिग्गी खोलते ही फन फैलाकर निकला कोबरा, विदिशा में पकड़ते वक्त स्नेक कैचर को डसा

vidisha
विदिशा

Vidisha news: ‘इकलौता भाई दुनिया छोड़ गया…’,रूस से आकर बिटिया ने दी बड़ी खुशी

Shivani Raghuvanshi Success Story: शिवानी ने पा लिया मुकाम (Photo Source - Patrika)
विदिशा

CBI जांच से बचने, बैंककर्मी ने खुद के दिल पर मारी गोली, विदिशा के गोल्ड लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

SBI gold loan fraud bank employee shot himself CBI investigation
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.