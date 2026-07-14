स्कूटी की डिग्गी खोलते ही फन फैलाकर निकला कोबरा, विदिशा में पकड़ते वक्त स्नेक कैचर को डसा

स्नेक कैचर शिवम शर्मा जिस वक्त स्कूटी की डिग्गी में छिपे कोबरा का रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तब कोबरा काफी गुस्से में था। इसी दौरान कोबरा ने स्नेक कैचर शिवम शर्मा को डस भी लिया लेकिन फिर भी शिवम शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू कर उसे एक डिब्बे में बंद किया। इसके बाद स्नेक कैचर शिवम शर्मा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार में हालत में सुधार न होने पर उन्हें जिला अस्पताल विदिशा रेफर कर दिया गया। विदिशा जिला अस्पताल में शिवम शर्मा का इलाज हुआ और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। घटना 4-5 दिन पुरानी बताई गई है जिसका वीडियो मंगलवार 14 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।