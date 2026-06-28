बारातियों में चल रही थी हंसी-ठिठोली, अचानक गूंजी बंदूक, जमीन पर पड़ा था रायसेन का मामा

पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। टीआई आनंद राज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में उपयोग किया गया कट्टा कहां से लाया गया था। जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। राकेश सेन चार भाइयों में सबसे छोटे थे। परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं। घटना के बाद शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को पुलिस आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुट गई कि आरोपी के पास कट्टा बंदूक कहां से आई थी। आरोपी से पूछताछ के बाद मामले और भी तथ्य सामने आ सकते है।