‘भागो-भागो बोलकर निकाला चाकू फिर आंखे बंद कर दी…’ विदिशा में मॉर्निंग वॉक के समय लूटी चेन

पुलिस के अनुसार शहर के दोनों थाना क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान चेन स्नेचिंग की करीब 11 वारदातें हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश मामले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सामने आए हैं। ताजा मामला पिछले महीने इसी थाना क्षेत्र के रंगई ओवरब्रिज पर सामने आया था, जहां चलते वाहन से एक महिला के गले से चेन खींच ली गई थी। घटना को दो बाइक सवार आरोपियों ने अंजाम दिया था, जो बाद में सांची की ओर फरार हो गए थे। हालांकि अब तक उस मामले का खुलासा नहीं हो सका है।