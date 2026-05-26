बेटे के फिर जिंदा होने की आस में 6 दिन तक शव के पास बैठी रही मां, करती रहीं प्रार्थना

पड़ोसियों ने बताया कि मोहल्ले वालों का वर्गिस परिवार से अधिक मेलजोल नहीं था, इसलिए किसी ने सीधे बात नहीं की। जानकारी के अनुसार, शीनू कहीं नौकरी करते थे, लेकिन मां की बीमारी के कारण वापस आकर उनके साथ रहने लगे थे। सूचना पर थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बेटे की मौत घर के भीतर गिरने से हुई हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।