शिवराज सिंह चौहान और भाजपा विधायक की सुपारी देने का आरोप, पूर्व विधायक पर FIR दर्ज

बता दें कि बीते महीने 27 अप्रैल को विदिशा के सुमेर-सोराई रेलवे स्टेशन के पास बेहलोत गांव के रहने वाले किसान गोविंद सिंह गुर्जर ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले किसान गोविंद सिंह ने अपने मोबाइल से चार वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। वीडियो में किसान ने कहा था कि उसने पूर्व विधायक शशांक भार्गव के यहां 6 महीने काम किया लेकिन जब मजदूरी मांगी तो उसे पैसों की जगह जान से मारने की धमकी दी गई। किसान ने ये भी आरोप लगाया था कि उसे रिवॉल्वर देकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुकेश टंडन की हत्या करने के लिए उकसाया गया था और कहा गया था कि ‘हत्या कर दो, तभी पैसे मिलेंगे’। मृतक के बेटे दीपक गुर्जर ने भी पूर्व विधायक पर पिता को डराने-धमकाने और उनके पीछे गुंडे लगाने के आरोप लगाए थे।