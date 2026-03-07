MP में फिर बदलेगा नाम, सीएम ने की घोषणा; अब ‘शमशाबाद’ से होगा ‘सूर्यनगर’

शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्य नगर रखा जाए। क्योंकि पूर्व में यह क्षेत्र सूर्य नगर के नाम से ही जाना जाता रहा है। कुछ आक्रांताओं ने क्षेत्र का नाम बदल दिया। इसलिए क्षेत्र का नाम दोबारा सूर्य नगर होना चाहिए। क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े ने भी विधायक की मांग का समर्थन किया। दोनों जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि जिला पंचायत से प्रस्ताव भेजा जाए। क्षेत्र का नाम बदलकर सूर्यनगर किया जाएगा।