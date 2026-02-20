15 हजार किमी उड़कर लौटा यूरेशियन मेहमान, हलाली डैम के गिद्ध ने पार किए 5 देश, अब धौलपुर पहुंचा

MP News: परिंदों की उड़ान के आगे सरहदें और दूरियां बौनी साबित होती हैं। पिछले साल 29 मार्च को विदिशा के हलाली डैम से जिस यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध ने पंख फड़फड़ाए थे, वह अब कजाकिस्तान का 15 हजार किमी लंबा सफर तय कर वापस अपने ठिकाने पर लौट रहा है। वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए यह किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है कि जियो टैगिंग के जरिए ट्रैक किया जा रहा यह पक्षी ठीक उसी रास्ते से वतन लौट रहा है, जिस रास्ते से वह गया था।