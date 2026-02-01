खत्म होगा हफ्तों का इंतजार, अब 3 सेकंड में मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री!

इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 1 अप्रैल रखा गया है। इसके बाद संपदा 2.0 पोर्टल पर ही लोगों को निर्धारित प्रक्रिया कर रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जा सकेंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी ऑनलाइन जल्दी मिल जाएगी, इससे लोगों की समय की बचत होगी। वर्ष 2015 से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई थी। समस्या वर्ष 2015 से पहले हुई रजिस्ट्रियों की नकल निकालने में हो रही थी, जिसके चलते पुरानी रजिस्ट्रियों को भी संपदा 2.0 पर अपलोड कर लोगों की मुश्किले कम की जा रही है।