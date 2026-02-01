18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

खत्म होगा हफ्तों का इंतजार, अब 3 सेकंड में मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री!

Online Land Registration: मध्य प्रदेश में 1 अप्रेल से संपदा 2.0 पर महज 3 सेकंड में ही रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Akash Dewani

Feb 18, 2026

3 second online land registry from april 1 end of week long wait MP News

3 second online land registry (फोटो- Patrika.com)

MP News: रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी हासिल करने के लिए लोगों को सप्ताह भर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 अप्रेल से संपदा 2.0 (Sampada 2.0) पर महज 3 सेकंड में ही रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला पंजीयक कार्यालयों में 1960 से 2015 तक का रेकॉर्ड स्कैन कर ऑनलाइन किया जा रहा है। जिला पंजीयक कार्यालय में वर्ष 2015 से पहले ऑफलाइन हुई लगभग ढाई लाख पुरानी रजिस्ट्रियों का रेकॉर्ड एक निजी कंपनी के 6 कर्मचारी तीन साल से स्कैन कर अपलोड कर रहे है।

इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 1 अप्रैल रखा गया है। इसके बाद संपदा 2.0 पोर्टल पर ही लोगों को निर्धारित प्रक्रिया कर रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जा सकेंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी ऑनलाइन जल्दी मिल जाएगी, इससे लोगों की समय की बचत होगी। वर्ष 2015 से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई थी। समस्या वर्ष 2015 से पहले हुई रजिस्ट्रियों की नकल निकालने में हो रही थी, जिसके चलते पुरानी रजिस्ट्रियों को भी संपदा 2.0 पर अपलोड कर लोगों की मुश्किले कम की जा रही है।

अभी लंबी प्रक्रिया में लगता है सप्ताह भर

अप्रैल 2015 से पहले हुई रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी लेने के आवेदक को रजिस्ट्री धारक का नाम, रजिस्ट्री क्रमांक सहित दर्ज करते हुए उप पंजीयक के नाम आवेदन करना पड़ता है। इसमें 100 रुपए के स्टांप साथ 200 रुपए नकल शुल्क भी लगता है। जिसमें 3 दिन से सप्ताह भर तक समय लग जाता है। अगर रजिस्ट्री ज्यादा पुरानी होती है तो इसे ढूंढना मुश्किल होता है।

300 रुपए देने के बाद लगेंगे सिर्फ 3 सेकंड

व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए संपदा 2.0 पर ऑनलाइन आवेदन करेगा और 300 रुपए पेमेंट कर कहीं भी कभी 3 सेकंड में रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड निकाल सकेगा। यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए फायदेमंद है। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

लोगों की समस्याएं होगी कम

कार्यालय में पुराने रेकॉर्ड में से बार-बार रजिस्ट्रियां निकालने पर रेकॉर्ड खराब होता था। आवेदन आने पर पुरानी रजिस्ट्रियों को सर्च करना मुश्किल होता था। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब पुराने रेकॉर्ड को स्कैन कर ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे जल्द ही लोगों बड़ी मिलेगी। उन्हें रजिस्ट्री हासिल करने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।- क्षिप्रा सेन, जिला पंजीयक, विदिशा जिला पंजीयक कार्यालय (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में 2000 करोड़ के फ्लाईओवर का शुरू होगा काम, 30 मिनट में तय होगा सफर
इंदौर
Indore-Ujjain greenfield highway construction is going to start MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 11:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / खत्म होगा हफ्तों का इंतजार, अब 3 सेकंड में मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री!

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 हजार साल प्राचीन मंदिर में विष्णु मूर्ति खंडित करने से फैली सनसनी, दो आरोपी पकड़ाए

MP News
विदिशा

बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार 30 फीट गहरे तालाब में गिरी, भीषण हादसे में 3 की मौत

Road accident
विदिशा

घोड़े पर सावर होकर निकला दूल्हा, बेलगाड़ियों पर निकले बाराती, अनोखी बारात की हर तरफ हो रही चर्चा

Unique Wedding Procession
विदिशा

खतरे में….MP के 1000 साल पुराने मंदिर का अस्तित्व, दर्शन को तरस रहे श्रद्धालु

bija mandal Vijay temple dispute asi heritage site mp news
विदिशा

अब देशभर में एक ही दिन मनेंगे सभी पर्व-त्योहार, अलग-अलग दिनों का कन्फ्यूजन खत्म, देखें कन्फर्म तारीखें

Festivals And Celebrations Confirm Dates
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.