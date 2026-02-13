बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार 30 फीट गहरे तालाब में गिरी, भीषण हादसे में 3 की मौत

हादसे में 35 वर्षीय राजेश लोधी, 30 वर्षीय सोनू लोधी (ड्राइवर) और 35 वर्षीय चंद्रशेखर की जान चली गई। जबकि 7 घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें 45 वर्षीय भावसिंह लोधी और 10 वर्षीय ऋतुराज लोधी और एक और व्यक्ति शामिल है। तीनों को प्राथमिक इलाज के बाद विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। लेकिन यहां उनकी हालत और बिगड़ती देख यहां से भोपाल रेफर किया गया है। वहीं चार घायलों में अशोक लोधी (25) का बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है। राज बोधी (14) के पेट में गंभीर चोट आई है। बृजेश लोधी (27) और सुदीप लोधी (20) को सीने में चोटें आई हैं।