घोड़े पर सावर होकर निकला दूल्हा, बेलगाड़ियों पर निकले बाराती, अनोखी बारात की हर तरफ हो रही चर्चा

दूल्हे के पिता राजू साद बैंक में जॉब करते है। खेती भी करते है। राजू ने बताया कि, हम अपनी जड़ों और पूर्वजों की परंपरा को नई पीढ़ी को दिखाना चाहते थे। मेरा अरमान था कि अपने बेटे की बारात पुरानी परंपरा से निकालू। जो आज पूरा हो गया है। आज जहां लग्ज़री कारों और महंगी शादियों का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं मैं बैलगाड़ी से बारात निकालकर गोवंश को भी पुन: सबकी जीवन शैली व खेती में देखना चाहता हूं। राहगीर फूलसिंह कुर्मी, नीरज कुर्मी और बुजुर्ग दौपती बाई ने कहा कि बरसों बाद ऐसा सुकून भरा मंजर देखा।