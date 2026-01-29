MP के 83 गांवों की बदलेगी तस्वीर, परियोजना से 25000 किसानों को मिलेगा फायदा

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत बने कोठा बैराज पर रास्ता नहीं देने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान व ग्रामीण बुधवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। जिस पर उन्होंने 16 फरवरी को किसानों व ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल को भोपाल बुलाया है, वहीं रास्ते का फैसला होगा। इस कारण फिलहाल दो दिन से जारी सैकड़ों किसानों व ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन टल गया है। कोठा बैराज से सैकड़ो गांव के किसानों को लाभ मिलने वाला है, पब्लिक सिंह दांगी, चंद्रभान दांगी सहित अन्य किसानों ने बताया जब उनकी भूमि अधिकृत की जा रही थी, तब किसानों को आश्वासन दिया गया था कि बैराज पर से निकलने उन्हें रास्ता दिया जाएगा, लेकिन जब बैराज का काम अंतिम चरण में पहुंचा तो अधिकारियों ने यहां के किसानों से रास्ता देने से मनाकर दिया, जिसके चलते आक्रोशित किसान टेंट लगाकर बैराज पर ही विरोध करने बैठ गए।