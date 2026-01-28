28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस को लेकर दिल्ली में हाई-वोल्टेज मंथन हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है। विवादित बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 28, 2026

mp news kharge Rahul Gandhi Warned MP Congress leaders over controversial statements

Rahul Gandhi Warned Congress leaders over controversial statements (फोटो- MP Congress)

Rahul Gandhi: मध्यप्रदेश में कांग्रेस (MP Congress) के संगठन को मजबूत करने को लेकर बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की मौजूदगी में मंथन हुआ। शीर्ष नेतृत्व ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई नेता आपत्तिजनक बयानबाजी करेगा तो कार्रवाई होगी। ऐसा कोई बयान जिससे किसी एक वर्ग में प्रतिक्रिया हो, उसकी भावनाएं आहत हों या अमर्यादित हों तो वह नेता छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ संगठन सख्त कार्रवाई करेगा।

संगठन में भी जो नेता अनुशासनहीनता करेंगे उन्हें चेतावनी दी गई कि पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं होगा। ऐसा कोई वक्तव्य जिससे पार्टी को नुकसान होता है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों कुछ नेताओं ने वर्ग संघर्ष बढ़ाने की गतिविधियां और अमर्यादित बयान दिए हैं। (MP News)

संगठन के कदमों की दी जानकारी

बैठक में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल शामिल हुए। राहुल ने प्रदेश के संगठन के कदमों की जानकारी ली। इसमें एसआइआर से लेकर भागीरथपुरा केस तक के पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रदेश में चलाए जा रहे बूथ चलो, गांव चलो अभियान, ग्राम पंचायत समितियों के गठन की सराहना कर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया।

हाई कमान संतुष्ट नहीं- मप्र में कांग्रेस के कामों को लेकर अभी हाईकमान पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हाईकमान ने कई मुद्दों पर जवाब मांगा। पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एकजुट करने, आगामी चुनाव की तैयारी करने पर भी बात हुई।

हो सकता है बदलाव- बैठक के बाद संगठन में आगामी दिनों में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संगठन के ढांचे को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनी है। इसके तहत हर जिले में अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन
भोपाल
CM Mohan Yadav will perform the Bhoomi Pujan (groundbreaking ceremony) for the 4-lane project on January 29

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 11:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

CM Mohan Yadav will perform the Bhoomi Pujan (groundbreaking ceremony) for the 4-lane project on January 29
भोपाल

एमपी में सीएस के साथ 10 अफसरों को बड़ा दायित्व, सड़कों के सारे काम संभालेंगे IAS अधिकारी

10 IAS officers given responsibility for roads in MP
भोपाल

बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह

Patrika Series Baghi se Nagrik Chambal ki dusri kahani dakait punjab singh gurjar ki nai kahani
Patrika Special News

प्रयागराज मामले में फिर भड़कीं पूर्व सीएम उमा भारती, सीएम योगी के लिए कही ये बात

Former CM Uma Bharti expressed support for CM Yogi
भोपाल

एमपी में यहां 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर, सरकार की तैयारी

ujjain
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.