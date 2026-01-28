राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म

Rahul Gandhi: मध्यप्रदेश में कांग्रेस (MP Congress) के संगठन को मजबूत करने को लेकर बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की मौजूदगी में मंथन हुआ। शीर्ष नेतृत्व ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई नेता आपत्तिजनक बयानबाजी करेगा तो कार्रवाई होगी। ऐसा कोई बयान जिससे किसी एक वर्ग में प्रतिक्रिया हो, उसकी भावनाएं आहत हों या अमर्यादित हों तो वह नेता छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ संगठन सख्त कार्रवाई करेगा।