राहुल गांधी की कांग्रेसियों को चेतावनी, कहा- बयानबाजी की तो राजनीतिक करियर करेंगे खत्म

Rahul Gandhi Warned Congress leaders over controversial statements (फोटो- MP Congress)
Rahul Gandhi: मध्यप्रदेश में कांग्रेस (MP Congress) के संगठन को मजबूत करने को लेकर बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की मौजूदगी में मंथन हुआ। शीर्ष नेतृत्व ने साफ कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई नेता आपत्तिजनक बयानबाजी करेगा तो कार्रवाई होगी। ऐसा कोई बयान जिससे किसी एक वर्ग में प्रतिक्रिया हो, उसकी भावनाएं आहत हों या अमर्यादित हों तो वह नेता छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ संगठन सख्त कार्रवाई करेगा।
संगठन में भी जो नेता अनुशासनहीनता करेंगे उन्हें चेतावनी दी गई कि पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं होगा। ऐसा कोई वक्तव्य जिससे पार्टी को नुकसान होता है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों कुछ नेताओं ने वर्ग संघर्ष बढ़ाने की गतिविधियां और अमर्यादित बयान दिए हैं। (MP News)
बैठक में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल शामिल हुए। राहुल ने प्रदेश के संगठन के कदमों की जानकारी ली। इसमें एसआइआर से लेकर भागीरथपुरा केस तक के पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रदेश में चलाए जा रहे बूथ चलो, गांव चलो अभियान, ग्राम पंचायत समितियों के गठन की सराहना कर आगे बढ़ाने के लिए कहा गया।
हाई कमान संतुष्ट नहीं- मप्र में कांग्रेस के कामों को लेकर अभी हाईकमान पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हाईकमान ने कई मुद्दों पर जवाब मांगा। पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एकजुट करने, आगामी चुनाव की तैयारी करने पर भी बात हुई।
हो सकता है बदलाव- बैठक के बाद संगठन में आगामी दिनों में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संगठन के ढांचे को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनी है। इसके तहत हर जिले में अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी। (MP News)
