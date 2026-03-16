एमपी में LPG गैस सिलेंडर का संकट, बुकिंग ठप, फोन तक नहीं उठा रहे अफसर

LPG Cylinder online booking: ईरान-अमरीका युद्ध के बीच गैस सिलेंडरों की किल्लत दिखने लगी है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार व अव्यवस्था देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए। नतीजा, 6 दिन में प्रदेश में कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाली 8 एजेंसियों व उनके एजेंटों पर एफआइआर दर्ज की गई है। उनसे 1357 भरे व खाली सिलेंडर मिले हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने गैस, पेट्रोल-डीजल की नियमित आपूर्ति के लिए मंत्रिमंडल स्तर की समिति बनाई। इसके बाद घरेलू गैस की आपूर्ति में सुधार का दावा किया गया है। हालांकि कई जगह होम डिलीवरी सेवा बहाल नहीं हुई है। ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था पटरी पर आ गई है। सरकार ने सभी कलेक्टरों को वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी या देरी पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (MP News)