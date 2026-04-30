राजस्थान और गुजरात की गर्म हवाओं से झुलसा एमपी, कहीं लू तो कहीं बारिश का अलर्ट

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अप्रैल महीने में आसमान मानो आग उगल रहा है। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तापमान को छू चुका है। दरअसल, राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं ने एमपी झुलसाया हुआ है। मौजूदा समय में भी प्रदेश के कई जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। जबकि, राजधानी भोपाल प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। वहीं, आज मौसम विभाग ने लगभग आधे राज्य में बारिश होने की चेतावनी जारी की है तो वहीं आधे पर लू का अलर्ट जारी किया है।