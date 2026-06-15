एमपी एटीएस ने राजस्थान से दबोचा तीसरा संदिग्ध आतंकी, ट्रैनिंग लेने अफ्गानिस्तान जा रहा था भोपाल से पकड़ाया फराज

MP ATS : मध्य प्रदेश एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड यानी एमपी एटीएस देश विरोधी ताकतों और आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई समेत अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने वाले संदिग्ध आतंकी शाकिर मेव को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि, ये गिरफ्तारी भोपाल से पकड़ाए मोहम्मद फराज और यूपी के देवबंद से पकड़ाए नईम कुरैशी से पूछताछ के आदार पर हुई है। फिलहाल, शाकिर मेव को भोपाल की स्पेशल कोर्ट में पेश कर 20 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ पूछताछ में नया अपडेट सामने आया है कि, फराज जल्द ही कथित आतंकी ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था।