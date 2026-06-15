एमपी में 54 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, ‘AAP’ नेता संजय सिंह का बड़ा बयान

'आप' पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने इंदौर आए राज्यसभा सांसग संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि, राज्य में 10 साल में 24 हजार स्कूल बंद हुए हैं। 54 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं। इंदौर में ही चूहे के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, अस्पतालों की ऐसी हालत है। सरप्लस बिजली वाले राज्य एमपी में 9 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा सिर्फ देश की राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है।