Indore news: ‘हम जा रहे…’, घर से 100 मीटर दूर बुलाई मौत, एक साथ चले गए मां-बेटे

इंदिरा और संजय के रिश्तेदार शिवम ने बताया है कि उनके पति का कई साल पहले ही निधन दो चुका है। जिसके बाद से ही दोनों मां-बेटे अपनी बहन, भांजे शिवम और परिवार के साथ रह रही थीं। बताया जा रहा है कि संजय कोई नौकरी नहीं करता था। दोनों का पूरा खर्च बहन का परिवार ही उठाता था। इस बात से भी दोनों तनाव में थे। बीती दोपहर को अचानक पास के ही एक परिचित ने फोन करके जानकारी दी कि इंदिरा और संजय घर से कुछ दूरी पर स्थित बगीचे में बेसुध पड़े हैं। तुरंत परिवार के लोग वहीं पहुंचे तो दोनों की सांसें चल रही थीं।