Indian Railway : अब टिकट के साथ लगेज भी होगा बुक, एमपी में रेल यात्रियों को बड़ी राहत

रेलवे की ओर से की गई ये व्यवस्था कल से लागू होने की संभावना है। वहीं इंदौर मे स्टेशन स्तर पर अधिकारी अभी नई व्यवस्था को लेकर संशय में हैं। उनका कहना है कि, सॉफ्टवेयर में बदलाव की जानकारी तो मिल गई है, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों से सामान किस स्थान पर लिया जाएगा, उसकी जांच, सुरक्षित रखरखाव और संबंधित ट्रेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किस तरह तय होगी, इस संबंध में विस्तृत संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में व्यवस्था लागू होने के बाद शुरुआती दिनों में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं।