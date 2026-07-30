Indore News: एक टक्कर और खत्म हो गई 24 साल के बेटे की जिंदगी, अर्थी बनकर लौटा

तीसरा मामले एरोड्रम थाना क्षेत्र का है जहां, तेज रफ्तार कार के चालक ने दोपहिया सवार युवक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा द्वारकाधीश कॉलोनी के पास हुआ। पुलिस ने फरियादी केशव बांगर पिता हुकुमचंद निवासी श्रीराम नगर हवा बंगला की रिपोर्ट पर कार नंबर एमपी 09 बीयू 4918 के चालक पर केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपी कार चालक कार को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। उसने दोपहिया पर जा रहे मेरे बड़े भाई को सामने से टक्कर मार दी। वे नीचे गिर गए। गिरने से उनके सिर के पीछे और हाथ पर चोट आई।