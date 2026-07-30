इंदौर भाजयुमो अध्यक्ष की रेस में बड़ा उलटफेर! मयूरेश पिंगले के नाम पर बन रही सहमति

सूत्रों के मुताबिक दावेदारों की फेहरिस्त में सबसे अनुकूल परिस्थिति मयूरेश पिंगले बनती नजर आ रही है। पिंगले वर्तमान में नगर महामंत्री हैं जिनके पिता सुरेश पिंगले भी संघ के गौ रक्षा संगठन के अहम पद पर हैं। इसके अलावा पिंगले के संबंध केंद्रीय मंत्री पंकजा मुंडे व सत्ता के एक बड़े नेता से भी मजबूत है। वैसे स्थानीय स्तर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे और विधायक मालिनी गौड़ ने उनका नाम दमदारी से रखा है। हालांकि सबसे अच्छे रिश्ते होने का फायदा मिल रहा है।