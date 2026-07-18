भाजयुमो अध्यक्ष की रेस में बड़ा ट्विस्ट, पहली बार इंदौर की युवती पर संगठन का दांव!

indore BJP yuva morcha- भाजपा की इंदौर ग्रामीण इकाई में नया प्रयोग हो सकता है जिसमें युवा मोर्चा की कमान पहली बार किसी युवती के हाथ में दी जा सकती है। दावेदारों की फेहरिस्त में मौजूदा उपाध्यक्ष का नाम पैनल में सबसे मजबूत बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दावेदार नेत्री एबीवीपी में प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष के साथ काम कर चुकी हैं तो प्रदेश भाजपा संगठन भी नाम पर सहमति दे सकता है। हालांकि सभी विधायक अपने अपने समर्थकों को बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। भाजपा में कब क्या प्रयोग हो जाए और किस कार्यकर्ता की लॉटरी खुल जाए ये कहा नहीं जा सकता।