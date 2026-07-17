Indore news: ‘डिप्रेशन से चला गया…’, MBBS स्टूडेंट ने क्लास में की उल्टियां, सबको कह गया ‘अलविदा’

Indore news:एमपी के इंदौर शहर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र की मौत पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि राम ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। राम के मामा राजेश पटेल निवासी रामगढ़ ने बताया, राम के साथ पढ़ने वाले छात्र ने कॉल कर बताया था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। आप जल्दी आ जाओ। हमारे परिवार की बेटी भी उसकी कॉलेज में पढ़ती है। राम ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। वह पढ़ाई में होशियार था, वहीं हमें कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं है।