193 किमी. दूर से आई पुलिस, भोपाल में सगाई की ‘अंगूठी’ पहनने से पहले दूल्हे ने पहनी ‘हथकड़ी’

Bhopal news: पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में सगाई की रस्म शुरू होने से ठीक पहले बलात्कार के आरोपी को उसके घर से धर दबोचा। आरोपी किसी अन्य युवती से सगाई कर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले कि वह अंगूठी पहना पाता 193 किमी. दूर से आई इंदौर पुलिस ने उसके हाथों में कानून की हथकड़ी पहना दी। एमपी में इंदौर पुलिस की टीम भोपाल के पास स्थित आरोपी के गांव पहुंची और दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी पर पोक्सो और बलात्कार की धारा में केस दर्ज किया गया।