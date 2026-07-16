लिफ्ट देकर भिंड में कार में युवती से ज्यादती का आरोप, अहमदाबाद में साथ काम करते थे दोनों

गाड़ी में सुमित पीछे बैठा था, जबकि उसका साथी गाड़ी चला रहा था। सुमित और उसका साथी उसे अटेर किले तक ले गए, जहां सुमित ने गाड़ी में ही उसके साथ बलात्कार किया। मना करने पर सुमित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी उसे किले के पास से सुरपुरा लाए और परा तिराहे के पास गाड़ी रोककर धक्का देकर नीचे उतार दिया। गाड़ी से गिरने पर युवती को चोटें आईं। इसके बाद पीड़िता ने अपने चाचा को फोन कर बुलाया और परिजन के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सुरपुरा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।