वादा तोड़कर देहरादून चला गया गुना का प्रोफेसर, महिला सहकर्मी ने कराई FIR

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी की बात परिवार से करने के लिए कही तो आरोपी पहले तो बात को टालता रहा। बाद में जब उसने अभिषेक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी अभिषेक ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और उससे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद उसने कॉलेज प्रबंधन से भी शिकायत की। आरोप है कि शिकायत की जानकारी मिलने के बाद आरोपी नौकरी छोड़कर देहरादून चला गया। इसके बाद इंदौर के लसूड़िया थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। लसूड़िया थाने में जीरो पर केस दर्ज कर डायरी कोतवाली पुलिस को भेजी गई। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।