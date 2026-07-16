जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस में लूट, स्लीपर कोचों में घुसकर बदमाशों ने छीने मंगलसूत्र, चेन, झुमके और बैग

1- गुना जीआरपी थाना प्रभारी श्रीपाल सिंह भदौरिया के अनुसार, कोच एस- 5 में सीट नंबर 73,74,76 पर परिवार के साथ सफर कर रही हरबो बाई पत्नी करन सिंह 45 साल निवासी गुलाबगंज विदिशा के कानों से झुमके बदमाश खींचकर ले गए।

2- कोच एस-6 में सफर कर रहीं 35 वर्षीय ममता मेवाड़ा पत्नी नरेश मेवाड़ा, निवासी भोपाल का मंगलसूत्र छीनकर ले गए।

3- कोच एस- 6 में ही सीट नंबर 17 पर सफर कर रहे अब्दुल कलाम पुत्र कय्यूम खान 55 साल निवासी सब्जी मंडी छबड़ा (राजस्थान) की पत्नी आवेदा बानो 41 साल के गले से सोने की चेन बदमाश खींचकर ले गए।

4- कोच एस- 5 में सीट नंबर 79 पर सफर कर रहे राहुल पुत्र मुल्तान उम्र 27 वर्ष निवासी सिमरत वालावेरा मंडोर जोधपुर राजस्थान का पिट्टू बैग छीनकर ले गए। बैग में पहनने के कपड़े, एटीएम, आधार, पेन कार्ड, जाति- मूल निवास, जन्म आदि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट सहित अन्य सामान लूटकर ले गए।