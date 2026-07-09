शरीर में लगे थे टांके, फिर भी दिनदहाड़े आंखों में मिर्च झोंककर लूटे 17 लाख, गुना पुलिस ने किया खुलासा

Guna Theft Case-मध्य प्रदेश के गुना शहर में बीते दिन हुई 17 लाख रुपए की चोरी की वारदात को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे तीन आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने के बाद एक रोचक तथ्य भी सामने आया है। बता दें कि, शहर के शीतला माता मंदिर क्षेत्र में बुधवार सुबह धनिया कारोबारी के सहयोगी से 17 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया था। गुना पुलिस ने दो आरोपियों को भोपाल से दबोच लिया है। बदमाशों का एक साथी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम भी बरामद करने की जानकारी सामने आ रही है।