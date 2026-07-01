घर में काम कर रही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, गुना में 13 महीने की बच्ची के सिर से उठा मां का साया

Guna Newly Married Woman Suspicious Death Case: मध्यप्रदेश के गुना में एक नवविवाहिता की मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना जामनेर थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली 20 वर्षीय नवविवाहिता की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नवविवाहिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और जब तक पति उसे अस्पताल लेकर पहुंचा देर हो चुकी थी। नवविवाहिता की एक 13 महीने की मासूम बच्ची है जिसके सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।