शाम 5 बजे पति का आया फोन, रात 8 बजे बीना में मायके में फंदे पर मिली महक

Bina Newly Married Mahak Shahu Suicide Case: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना के बारधा गांव में मायके में फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाली 21 वर्षीय नवविवाहिता महक साहू की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। रविवार को मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से उनकी बेटी लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। उनका आरोप है कि पति और सास के व्यवहार से परेशान होकर महक ने यह कदम उठाया। इतना ही नहीं परिजन ने ये भी आरोप लगाया है कि शाम 5 बजे ही पति का फोन आया था उसके बाद से महक काफी परेशान थी।